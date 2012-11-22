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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 17:54 BJT

〔标题新闻〕法兴银行考虑外包400个企业和投资银行业务后台职位,或将扩至其他部门--备忘录

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MM3FL]

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