日本一男子劫持五人 要求野田佳彦下台

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月22日电---据媒体报导，一名男子周四在日本一家小型银行内持刀劫持五名人质，要求日本首相野田佳彦内阁辞职。

日本中部爱知县Toyokawa Shinkin银行一名发言人确认，数人被劫持为人质。他无法提供更多详情。

该男子午后进入该银行，要求提供食物、水和扩音器。日本NHK电视台称，警方试图劝说他放弃劫持行为。

“我要野田辞职，我要表达自己的想法，”NHK援引警方消息人士转述该男子的话称。

暴力犯罪和人质劫持事件在日本很少发生。

日本本月解散众议院，将于12月16日举行大选，届时曾长期占主导地位的自民党或将重掌政权。

野田所在的民主党自三年前掌权以来，支持率下滑，很多选民认为该党未履行竞选承诺，非常失望。（完）