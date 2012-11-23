日本一男子劫持五人 要求野田佳彦下台

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月22日电---据媒体报导，一名男子周四在日本一家小型银行内持刀劫持五名人质，要求日本首相野田佳彦内阁辞职。
日本中部爱知县Toyokawa Shinkin银行一名发言人确认，数人被劫持为人质。他无法提供更多详情。
该男子午后进入该银行，要求提供食物、水和扩音器。日本NHK电视台称，警方试图劝说他放弃劫持行为。
“我要野田辞职，我要表达自己的想法，”NHK援引警方消息人士转述该男子的话称。
暴力犯罪和人质劫持事件在日本很少发生。
日本本月解散众议院，将于12月16日举行大选，届时曾长期占主导地位的自民党或将重掌政权。
野田所在的民主党自三年前掌权以来，支持率下滑，很多选民认为该党未履行竞选承诺，非常失望。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。