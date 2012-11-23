《中国大宗商品综述》金属收储治标不治本,仍无力扭转疲弱格局

作者 李文科

路透北京11月23日电---"收储"成为近期中国有色金属市场的一个关键词.国储局的金属收储大戏给处于"寒冬"的金属行业增添了些许暖意,但在中国经济增速放缓以及内需不振的大背景下,寄望此举扭转供需基本面的根本矛盾实属奢望.

市场人士坦言,尽管国储局收储之举相当于增加了中国的金属需求,但基础金属龙头品种--铜的收储仍未付诸实施,且消费淡季叠加产能严重过剩的现实,令收储对市场的实际改善并不明显,更多只能是信心的提振.

投资者对此的冷淡亦是显而易见.多年从事金属期货投资的上海一私募基金投资总监王先生一直在等待有色金属市场的投资机会,但这一次收储带来的投资机遇他并没有看上.

"实际上收储可能就是对(交储)的国企利润好一些,对铝的整体行业过剩的基本面而言没啥帮助,总体大家还是看得很空的,...我只是观望,金属没得做,反而是螺纹钢期货买了一些."王先生称.

而期货市场上沪铝亦表现平平.尽管国储溢价收储铝,沪铝主力合约SAFcv1亦在三天内从5日均线下方站上20日均线,期价上涨约200元人民币/吨,但一周之内即回吐涨幅;而市场交易量也是仅小幅增加,显示人气依然偏弱.

上海中期金属分析师方俊锋指出,和铝行业亏损严重不同的是,铜加工仍有利润,因此铜收储的可能性很小,且正在进行中的铝收储量对改变国内供应过剩现状影响有限,因此"对于此次国储收购的提振作用,我们认为不能寄予过高的期望."

由于此次收储对象是大型国有电解铝企业,准入门槛较高,且收储量相对有限,所以对缓解电解铝企业的库存效果有限.

现货市场低迷是投资者对基础金属缺乏信心的直接原因.毕竟中国铜铝消费量均居全球首位,精炼铜消费更是占全球消费的四成,因此中国的消费状况直接攸关基本面的力量对比.

"大的基本面利空啊,未来几年都利空,现在是消费淡季,消费低迷的程度和2008年金融危机有得一拼."上述投资总监王先生称.

格林期货金属分析师刘立斌亦强调,中国是全球铜铝消费第一大国,相对于消费量而言,目前的收储量杯水车薪,而消费没有好转的迹象,如果收储持续增加至几百万吨或许改变市场供需格局,但这样的可能性很小.

本轮收储发生在中国制造业疲软的大背景下,与2009年收储时国内制造业在4万亿刺激计划下强劲增长大相径庭.

上一轮国储局收储金属是在2008/09年金融危机之后,当时铜价徘徊在25,000元附近,价格仅为现在的一半左右,收储后伦敦金属交易所(LME)三个月期铜MCU3及沪铜受此影响大幅走高,沪铜更是持续了为期两年多的牛市.

但这次状况显然不同.在中国经济增速放缓之际,中共十八大更是提出将经济"质量"和"效益"摆到更重要的位置,而不再是"发展速度",因此即使是新一届中国领导人上台会带来提振经济的政策,但其规模和方向将难以和2009年时相提并论,基本金属的需求提振效应将相对有限.

**偏空仍是主线**

无论是收储,还是创13个月新高的11月汇丰中国制造业PMI初值,均难以扭转与经济周期紧密相连的基础金属行业疲态,偏空仍是多数投资者的选择.

"现在是消费淡季,时间点还不够,最重要的是基本面仍然是偏空,....到明年2月份春节过后基本金属或许就会有机会了."上述投资总监王先生强调,他更看重价值投资,所以更多考虑长线投资.

富宝铜研究小组亦撰文指出,中国单方面数据回暖,难以推高铜价脱离弱势格局,市场"牵挂"较多,包括美国财政悬崖疑虑,欧债危机等等,市场谨慎情绪占主导.

不过,刘立斌提到,投资者或可以捕捉收储等消息引发的短线偏多行情,"综合来看,行情表现振荡,但考虑到收储可能及其它金属的偏强格局,建议谨慎看多铜,建议风险承受力强者可继续适当低位接多单,适当中短线持有,而稳健者观望."

实际上,从大豆、玉米、天胶到金属铝、锌,最近中国掀起了一波"收储潮",而国家收储范围远不止这些,棉花、小麦、油菜籽、冻猪肉等均已纳入其中;而日益增多的国家收储行为亦不时引发市场人士诟病.

有行业分析师就对铝收储提出质疑.他们认为,此次国家收储铝、锌很难缓解供应过剩的基本面,相反还刺激了相关冶炼产能的提升,与"十二五"(2011-2015年)提出的调结构背道而驰,收储和地方政府电价补贴对于电解铝行业无异于饮鸩止渴.

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