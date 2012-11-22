〔中国经济〕必须加速金融改革才能支撑GDP增长--穆迪

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透北京11月22日电---评级机构美国穆迪投资服务公司(Moody's)周四表示,未来数月中国必须加速金融改革,才能支撑经济的增长.穆迪预测,2012-2014年期间中国经济每年将增长7.5%.
穆迪称,稳定增长的预期意味着,中国不大可能出现经济"硬着陆",或急剧放缓.不过穆迪也警告称,轻轻松松就能实现经济增长的日子已经结束.
穆迪表示,为了提高效率,必须推进艰难的金融改革,给予以市场为主导的机制更多空间.另一方面,中国在面对不可预见的经济低迷刺激增长时,不再拥有以往的宽松余地.
"如果没有更加市场化的价格信号来推动资本的有效配置,以及促进服务业的竞争,中国趋势增长率的放缓速度可能更快,"穆迪在报告中称.
改革的关键领域包括提高市场竞争,改善法制法规,以提升未来制度和决策的确定性和透明度,以及提高中国国有企业效率.
虽然这些改革措施能发掘出新的增长点,但道路绝非一帆风顺.
穆迪表示,四年前的4万亿(兆)元人民币刺激政策导致地方政府债务激增,以及银行业的快速扩张.这意味着,如果经济陷入低迷,政府不可能再采用大肆信贷刺激的办法.
上次的信贷盛宴尤其增加了银行业的风险.穆迪指出,过去四年来中国银行业的总资产翻了一倍,现在却面临产能过剩行业带来的风险.
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。