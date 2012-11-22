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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 18:30 BJT

〔英国经济〕央行委员威尔称第四季经济萎缩风险很大,明年将改善--报导

路透伦敦11月22日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周四在一次采访中表示:

* 认为英国经济第四季萎缩的风险很大

* 预计明年经济将逐步改善

* 对货币政策立场感到满意,其与未来两年大部分时间通胀或仍高于目标水准的情境相符.(完)

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