路透伦敦11月22日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 美元/日圆:迅速突破目标区,因此需承认有可能会进一步上涨.下道上档阻力位在82.68日圆,这是今年走势的78.6%回档位.若成功突破至82.68上方,预计将升向2011-2012年阻力线83.20,随后是2012年高位84.19以及200周移动均线85.18,预计美元/日圆将在此处初步遇阻.

4月高位81.78构成理想支撑位,在其下方是6月高点80.63.

* 美元/瑞郎:无法维持日内升势,再次遭遇卖盘,且六周涨势正在受到削弱.这表明美元/瑞郎可能向0.9329展开较深盘整,并有可能触及0.9280,届时可能再度看到美元/瑞郎持稳.

倘若市场在0.9280瑞郎附近持稳,预计将再度测试近期高位0.9505/13.

* 英镑/美元:正在小幅缓步走高,其已触及11月5日低位1.5958美元,但预计难以接近55日均线切入位1.6062美元.近期强势应该只是修正走势--预计英镑/美元将会回落,并跌回1.5830/1.5770美元的支撑区域.只有跌破1.5770美元,未来才会下看2009-2012年支撑线1.5521美元.

关键支撑位仍在1.5855/1.5770美元.该支撑从200日移动均线切入位1.5854美元一直到6月高位1.5770美元,此处亦可发现55周和200周移动均线.

纽约 当日 今年来 2011年

0957GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2848 1.2828 +0.16 -0.75 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.65 82.50 +0.18 +7.42 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 106.20 105.85 +0.33 +6.66 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9372 0.9384 -0.13 -0.04 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5950 1.5950 +0.00 +2.67 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9966 0.9960 +0.06 -2.23 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0356 1.0366 -0.10 +1.28 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8137 0.8145 -0.10 +4.53 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.630 85.510 +0.14 +8.89 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.280 67.130 +0.22 -43.71 119.530

英镑/日圆 GBPJPY=R 131.84 131.68 +0.12 +10.30 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2721 1.2733 -0.09 -3.09 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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