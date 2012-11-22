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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 19:12 BJT

〔路透基点〕湖南省保障房项目融资将全部采用双边贷款形式--RLPC

路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引知情人士的消息报导称,对湖南省保障房项目的融资将采取双边贷款形式.

如此前报导(2011年11月28日),湖南省政府为其上述保障房项目寻求不低于100亿元人民币(16亿美元)的银团贷款.不过消息人士称每个单一项目的资金需求不足以支撑银团贷款,因此以国家开发银行为首的多家本土银行将提供双边贷款.

最初的银团贷款是通过湖南省保障性安居工程投资公司借入,这家公司是湖南省政府成立的特殊目的载体(SPV),专为省内各个社会保障性安居工程项目提供资金.该消息人士表示,湖南保障性安居工程投资公司将为每一笔贷款成立SPV.

据当地媒体,中国国开行将向该公司的一系列保障房项目提供300亿元人民币信用额度.

据湖南省政府门户网站显示,2012年湖南省保障房建设任务是39.77万套,2015年前计划建成160万套.不过,为给这些项目融资,2011至2015年湖南省政府共计需要600-700亿元人民币.(完)

--编译 王洋; 审校 张明钧

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