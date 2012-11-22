〔路透基点〕湖南省保障房项目融资将全部采用双边贷款形式--RLPC

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引知情人士的消息报导称,对湖南省保障房项目的融资将采取双边贷款形式.
如此前报导(2011年11月28日),湖南省政府为其上述保障房项目寻求不低于100亿元人民币(16亿美元)的银团贷款.不过消息人士称每个单一项目的资金需求不足以支撑银团贷款,因此以国家开发银行为首的多家本土银行将提供双边贷款.
最初的银团贷款是通过湖南省保障性安居工程投资公司借入,这家公司是湖南省政府成立的特殊目的载体(SPV),专为省内各个社会保障性安居工程项目提供资金.该消息人士表示,湖南保障性安居工程投资公司将为每一笔贷款成立SPV.
据当地媒体,中国国开行将向该公司的一系列保障房项目提供300亿元人民币信用额度.
据湖南省政府门户网站显示,2012年湖南省保障房建设任务是39.77万套,2015年前计划建成160万套.不过,为给这些项目融资,2011至2015年湖南省政府共计需要600-700亿元人民币.(完)
--编译 王洋; 审校 张明钧
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。