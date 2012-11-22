〔加拿大汇市〕加元兑美元在淡静交投中走软,零售数据弱于预期

路透多伦多11月22日电---加元兑美元周四因零售销售数据弱于预期而微跌,但总体交投因美国感恩节假期而显淡静.

加拿大统计局公布,9月零售销售较前月增长0.1%,8月为增长0.3%.[ID:nST0578893]

"显然数据再度令人失望...反映了加拿大家庭正在缩减支出,放慢借款速度,并在许多情况下利用加元坚挺之机跨境寻找有利交易,"BMO Capital Markets的资深分析师Sal Guatieri表示.

加元兑美元CAD=D4收在0.9972加元或1.0028美元,北美市场周三收盘价为0.9965加元,或1.0035美元.

"背景仍然具有一定的挑战性,"道明证券(TD Securities)的首席外汇分析师Shaun Osborne表示.

但他认为,随着美国标准普尔500指数回升到200日移动均线上方,加元有望在年底反弹."也许可能会出现圣诞节涨势."(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

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