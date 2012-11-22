〔加拿大汇市〕加元兑美元在淡静交投中走软,零售数据弱于预期

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透多伦多11月22日电---加元兑美元周四因零售销售数据弱于预期而微跌,但总体交投因美国感恩节假期而显淡静.
加拿大统计局公布,9月零售销售较前月增长0.1%,8月为增长0.3%.[ID:nST0578893]
"显然数据再度令人失望...反映了加拿大家庭正在缩减支出,放慢借款速度,并在许多情况下利用加元坚挺之机跨境寻找有利交易,"BMO Capital Markets的资深分析师Sal Guatieri表示.
加元兑美元CAD=D4收在0.9972加元或1.0028美元,北美市场周三收盘价为0.9965加元,或1.0035美元.
"背景仍然具有一定的挑战性,"道明证券(TD Securities)的首席外汇分析师Shaun Osborne表示.
但他认为,随着美国标准普尔500指数回升到200日移动均线上方,加元有望在年底反弹."也许可能会出现圣诞节涨势."(完)
--编译 张涛;审校 孙茉莉
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路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。