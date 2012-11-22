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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 06:31 BJT

****日韩经济指标预测--11月23日-11月30日****

路透11月23日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

----------------------------------11月19日当周-------------------------------

11月23日(五)

暂无重要经济数据公布.

----------------------------------11月26日当周-------------------------------

11月25日(日)

2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 98

11月26日(一)

暂无重要经济数据公布.

11月27日(二)

2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余39

11月28日(三)

2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 -- 72

2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -0.7% +0.4%

11月29日(四)

2300 韩国工业生产(较上月) 10月 -- +0.8%

服务业产出(较上年同期) -- +0.7%

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.9

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -0.9% -0.9%

(较前月) -0.4% -1.9%

2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 10月 持平 -0.1%

全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- -0.3%

东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.4% -0.4%

东京地区CPI(较上年同期) -- -0.8%

2330 日本求才求职比 10月 0.80 0.81

失业率 4.2% 4.2%

2350 日本工业产出 10月初值 -2.2% -4.1%

工业产出一个月预估 -- -1.5%

工业产出两个月预估 -- +1.6%

11月30日(五)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +3.6%

房屋开工(较上年同期) +10.1% +15.5%(完)

--整理 王丽鑫;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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