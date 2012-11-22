日韩经济指标预测--11月23日-11月30日****

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透11月23日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月23日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月25日(日)
2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 98
11月26日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月27日(二)
2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余39
11月28日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 -- 72
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -0.7% +0.4%
11月29日(四)
2300 韩国工业生产(较上月) 10月 -- +0.8%
服务业产出(较上年同期) -- +0.7%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -0.9% -0.9%
(较前月) -0.4% -1.9%
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 10月 持平 -0.1%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.4% -0.4%
东京地区CPI(较上年同期) -- -0.8%
2330 日本求才求职比 10月 0.80 0.81
失业率 4.2% 4.2%
2350 日本工业产出 10月初值 -2.2% -4.1%
工业产出一个月预估 -- -1.5%
工业产出两个月预估 -- +1.6%
11月30日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +3.6%
房屋开工(较上年同期) +10.1% +15.5%(完)
--整理 王丽鑫;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。