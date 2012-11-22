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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 06:21 BJT

****澳新经济指标预测--11月23日-11月30日****

路透11月23日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月19日当周-------------------------------

11月23日(五)

暂无重要经济数据

----------------------------------11月26日当周-------------------------------

11月26日(一)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 10月 逆差5.00 逆差7.91

(年度) 逆差12 逆差8.9

进口(亿新西兰元) 42.0 41

出口(亿新西兰元) 36.5 33.1

11月27日(二)

暂无重要经济数据

11月28日(三)

0030 澳洲建筑完工 第三季 -- -0.2%

11月29日(四)

0030 澳洲资本支出 第三季 -- +3.4%

澳洲建筑支出 -- +4.8%

0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 11月 -- 17.2%

企业自身信心指数 -- 25.5%

2145 新西兰建筑许可 10月 -- +7.8%

11月30日(五)

0030 澳洲民间部门信贷 10月 -- +0.3%

0030 澳洲房屋信贷 10月 -- +0.4%

(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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