澳新经济指标预测--11月23日-11月30日****

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透11月23日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月23日(五)
暂无重要经济数据
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月26日(一)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 10月 逆差5.00 逆差7.91
(年度) 逆差12 逆差8.9
进口(亿新西兰元) 42.0 41
出口(亿新西兰元) 36.5 33.1
11月27日(二)
暂无重要经济数据
11月28日(三)
0030 澳洲建筑完工 第三季 -- -0.2%
11月29日(四)
0030 澳洲资本支出 第三季 -- +3.4%
澳洲建筑支出 -- +4.8%
0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 11月 -- 17.2%
企业自身信心指数 -- 25.5%
2145 新西兰建筑许可 10月 -- +7.8%
11月30日(五)
0030 澳洲民间部门信贷 10月 -- +0.3%
0030 澳洲房屋信贷 10月 -- +0.4%
(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。