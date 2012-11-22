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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 06:23 BJT

全球外汇市场11月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

日本公众假期

0700 - 德国第三季国内生产总值(GDP)

0745 - 法国11月企业景气判断指数

0900 - 德国11月Ifo企业景气判断指数

0900 - 意大利9月经季节调整的零售销售

1330 - 加拿大10月消费者物价指数(CPI)

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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