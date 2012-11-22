《美国经济焦点》假日购物季拉开帷幕,面对消费者信心脆弱商家苦思良策

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 沃尔玛的"黑色星期五"销售从当地时间晚上八点开始,Target在九点开门
* NRF预计假期销售额上升4.1%,增幅小于2011年
* 百思买和J.C. Penney受到密切关注
路透11月22日电---火鸡赛跑倒是不太被人记起了.感恩节现在成了美国一年一度的假日购物耐力比赛,越来越多的商家在周四国定假日开门,希望从消费者支出中夺得更大份额,而这一季的消费者支出预计将增长迟缓.
Target(TGT.N)已经向沃尔玛(WMT.N)和Gap(GPS.N)看齐,在假日这一天至少有部分时间营业,一些零售商会全天开门,这种趋势在2011年已开始成为潮流.
按照传统,零售商要到周五早上才会以大促销吸引消费者.后来促销提前到了感恩节刚过的那个午夜.
沃尔玛的美国折扣店已经准备在节日这天全天营业,现在又将在晚上八点推出一些"黑色星期五"促销活动,并于晚间10点提供一些特价电子产品.Target将开门时间从午夜提前至周四晚上九点,Toys R Us将在晚八点开门.
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。