《美国经济焦点》假日购物季拉开帷幕,面对消费者信心脆弱商家苦思良策

* 沃尔玛的"黑色星期五"销售从当地时间晚上八点开始,Target在九点开门

* NRF预计假期销售额上升4.1%,增幅小于2011年

* 百思买和J.C. Penney受到密切关注

路透11月22日电---火鸡赛跑倒是不太被人记起了.感恩节现在成了美国一年一度的假日购物耐力比赛,越来越多的商家在周四国定假日开门,希望从消费者支出中夺得更大份额,而这一季的消费者支出预计将增长迟缓.

Target(TGT.N)已经向沃尔玛(WMT.N)和Gap(GPS.N)看齐,在假日这一天至少有部分时间营业,一些零售商会全天开门,这种趋势在2011年已开始成为潮流.

按照传统,零售商要到周五早上才会以大促销吸引消费者.后来促销提前到了感恩节刚过的那个午夜.

沃尔玛的美国折扣店已经准备在节日这天全天营业,现在又将在晚上八点推出一些"黑色星期五"促销活动,并于晚间10点提供一些特价电子产品.Target将开门时间从午夜提前至周四晚上九点,Toys R Us将在晚八点开门.