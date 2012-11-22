〔欧盟财政〕欧盟预算修改后总体降幅不变,农业和凝聚基金增加--官员

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透布鲁塞尔11月22日电---欧盟消息人士周四表示,欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)提出的新一期欧盟长期预算折衷方案,缩小了对农业和地区发展支出的计划削减幅度.
了解提案内容的消息人士称,针对这项总规模1万亿欧元的支出计划,总体削减幅度约为800亿欧元,与范龙佩以前提出的妥协意见中的规模大致持平.
"总体削减幅度介于750-800亿欧元--保持不变,"一位消息人士说,"但凝聚基金(cohesion fund)和农业基金有所增加."
这些变化意味着,欧盟的薪资福利以及对跨境能源和电信基础设施的投入会有更大幅度的削减.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。