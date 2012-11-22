版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 07:08 BJT

〔欧盟财政〕欧盟预算修改后总体降幅不变,农业和凝聚基金增加--官员

路透布鲁塞尔11月22日电---欧盟消息人士周四表示,欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)提出的新一期欧盟长期预算折衷方案,缩小了对农业和地区发展支出的计划削减幅度.

了解提案内容的消息人士称,针对这项总规模1万亿欧元的支出计划,总体削减幅度约为800亿欧元,与范龙佩以前提出的妥协意见中的规模大致持平.

"总体削减幅度介于750-800亿欧元--保持不变,"一位消息人士说,"但凝聚基金(cohesion fund)和农业基金有所增加."

这些变化意味着,欧盟的薪资福利以及对跨境能源和电信基础设施的投入会有更大幅度的削减.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐