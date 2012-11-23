哥伦比亚反政府武装释放四名中国人质

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波哥大11月22日电---哥伦比亚国防部周四称，哥伦比亚革命武装力量（FARC）释放了扣押超过一年的三名中国石油工人及其翻译，这明显是反政府武装寻求和平协议谈判的善意姿态。
哥伦比亚政府称，这些人质是2011年中旬在哥伦比亚南部驱车时被FARC绑架。这些人质周三晚间被移交给红十字会。
这是FARC本周第二次向政府递出橄榄枝，交战双方正在协商五点和平计划，或结束持续近五十年的战争。
周一在古巴的谈判开始后，FARC宣布单方面停火两个月。
哥伦比亚国防部副部长Jorge Enrique Bedoya对记者表示，释放中国人质是红十字会和中国政府共同努力的结果。
“政府提供了一切可能的帮助，从而确保（人质释放）正常进行。中国公民能够重返家园，我们感到非常高兴，”Bedoya说道。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。