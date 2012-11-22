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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 07:33 BJT

〔欧洲金融〕欧洲理事会主席范龙佩暂停欧盟预算峰会,以研究修订版提案

路透布鲁塞尔11月23日电---官员们称,欧洲理事会主席范龙佩周五一早宣布欧盟预算峰会暂时休会,以便各国首脑有时间研究一份修改后的提案.

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