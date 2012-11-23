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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 09:07 BJT

《全球重要经济事件一览表》--11月23日-11月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月23日(五)

暂无重要经济事件.

11月25日(日)

东京--日本央行公布10月30日货币政策会议记录(2350).

11月26日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)技术援助与合作委员会会议.

11月27日(二)

奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告.

11月28日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布褐皮书,概述12个联储地区当前的经济状况(1900).

布鲁塞尔--欧元区财长预计将召开新闻发布会.

11月29日(四)

伦敦--英国央行公布2012年12月金融稳定报告.

斯德哥尔摩--瑞典央行发布2011年金融稳定报告.

维也纳--国际原子能总署(IAEA)管委会会议.

斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(ESV)公布公共财政状况(0900).

罗马--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威大使馆举办的见面会上讲话.

11月30日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开总理事会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 王湄;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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