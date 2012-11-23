《全球重要经济事件一览表》--11月23日-11月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月23日(五)
暂无重要经济事件.
11月25日(日)
东京--日本央行公布10月30日货币政策会议记录(2350).
11月26日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)技术援助与合作委员会会议.
11月27日(二)
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告.
11月28日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布褐皮书,概述12个联储地区当前的经济状况(1900).
布鲁塞尔--欧元区财长预计将召开新闻发布会.
11月29日(四)
伦敦--英国央行公布2012年12月金融稳定报告.
斯德哥尔摩--瑞典央行发布2011年金融稳定报告.
维也纳--国际原子能总署(IAEA)管委会会议.
斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(ESV)公布公共财政状况(0900).
罗马--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威大使馆举办的见面会上讲话.
11月30日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行召开总理事会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 王湄;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。