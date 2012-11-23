《中国报摘》--中国证券报11月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.4,创13个月以来新高,重返50荣枯分界线以上.
* 其他:
--浙江省政府出台了温州金融综合改革实施细则,开展民间借贷服务中心试点,建立健全民间融资监测体系,形成民间融资综合利率指数,并探索小额贷款公司发行中小企业私募债等.
--上海期交所理事长杨迈军指出,要积极稳妥开展包括原油、指数、期权在内的产品创新,推动交易所产品由商品期货向综合性衍生品转型;积极推进对外开放，促进交易所由境内市场向全球市场转型;而上期所总经理刘能元预计,明年将推出原油,期权指数等产品.
--原计划注入云天化(600096.SS)160亿元人民币资产的重组计划被迫进行调整,根据新方案,资产注入规模降至137.88亿元,中化化肥(0297.HK)亦不再参与这次重组.
--亿利能源(600277.SS)公告称,控股股东计划一年内向上市公司注入煤炭及煤化工,医药等方面的资产.
--宝钢股份(600019.SS)逐渐加大了对股票的回购力度.截至周四,公司回购数量为3.52亿股,购买最高价为4.69元/股,最低价为4.51元/股,支付总金额约为16.25亿元.
--复星医药(600196.SS)(2196.HK)宣布将在上海张江建设创新研发基地,项目固定资产总投资预计约35亿元.
--全国工商联房地产商会会长聂梅生透露,目前还没有研究针对个人征收的房产税,当前有关部门主要是对商业地产的房产税征收和改革进行讨论,短期内还不会对个人住宅征收房产税.
--国家发改委应对气候变化司国际合作处处长黄问航表示,未来,国家将鼓励国内光伏企业抱团出海,下一步在中国与非洲的"南南合作"项目当中,将把太阳能光伏产品纳入到援助非洲的产品范畴.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。