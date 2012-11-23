《中国报摘》--中国证券报11月23日

* 头版头条:

--11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.4,创13个月以来新高,重返50荣枯分界线以上.

* 其他:

--浙江省政府出台了温州金融综合改革实施细则,开展民间借贷服务中心试点,建立健全民间融资监测体系,形成民间融资综合利率指数,并探索小额贷款公司发行中小企业私募债等.

--上海期交所理事长杨迈军指出,要积极稳妥开展包括原油、指数、期权在内的产品创新,推动交易所产品由商品期货向综合性衍生品转型;积极推进对外开放，促进交易所由境内市场向全球市场转型;而上期所总经理刘能元预计,明年将推出原油,期权指数等产品.

--原计划注入云天化(600096.SS)160亿元人民币资产的重组计划被迫进行调整,根据新方案,资产注入规模降至137.88亿元,中化化肥(0297.HK)亦不再参与这次重组.

--亿利能源(600277.SS)公告称,控股股东计划一年内向上市公司注入煤炭及煤化工,医药等方面的资产.

--宝钢股份(600019.SS)逐渐加大了对股票的回购力度.截至周四,公司回购数量为3.52亿股,购买最高价为4.69元/股,最低价为4.51元/股,支付总金额约为16.25亿元.

--复星医药(600196.SS)(2196.HK)宣布将在上海张江建设创新研发基地,项目固定资产总投资预计约35亿元.

--全国工商联房地产商会会长聂梅生透露,目前还没有研究针对个人征收的房产税,当前有关部门主要是对商业地产的房产税征收和改革进行讨论,短期内还不会对个人住宅征收房产税.

--国家发改委应对气候变化司国际合作处处长黄问航表示,未来,国家将鼓励国内光伏企业抱团出海,下一步在中国与非洲的"南南合作"项目当中,将把太阳能光伏产品纳入到援助非洲的产品范畴.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]