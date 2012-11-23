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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 08:03 BJT

〔欧洲金融〕德国总理梅克尔怀疑本周就欧盟预算达成一致的可能性

路透布鲁塞尔11月23日电---德国总理梅克尔表示,怀疑本周就欧盟七年预算达成一致的可能性,称很有可能需要展开新一轮的协商.

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