〔欧洲金融〕德国总理梅克尔怀疑本周就欧盟预算达成一致的可能性

美国个股：卡特彼勒遭联邦执法机构搜查，盘初回落1.3%

路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。