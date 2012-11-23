〔欧洲金融〕德国总理梅克尔怀疑本周就欧盟预算达成一致的可能性

美国个股：卡特彼勒遭联邦执法机构搜查，盘初回落1.3%
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
路透布鲁塞尔11月23日电---德国总理梅克尔表示,怀疑本周就欧盟七年预算达成一致的可能性,称很有可能需要展开新一轮的协商.
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
德银在美国上市股票盘初下挫1.2%，报19.96美元。该行在欧洲上市的股票重挫2.4%，报18.92欧元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透3月3日 - 全球最大广告集团WPP称，在实现2016年净销售增长目标后，2017年开局进展相对缓慢，集团将保守地为未来一年制定计划。