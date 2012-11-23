〔金砖国家〕11月22日股汇市收盘纵览

路透11月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月22日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF小幅收高0.5%,报985.72点.

中国股市:沪综指周四缩量收跌.分析师指出,昨日午后传出中国可能会宣布降低存款准备金率的利好,但今日该利好传言并未能兑现,即使汇丰公布的中国制造业PMI数据透出经济向好信息,但失望情绪仍占主导,大盘再度走弱.沪综指.SSEC收报2,015.611点,跌14.708点,或0.72%.[.SSCN]

香港股市:攀升至两周最高水准,受助于中国房地产相关板块走强,有关逐步实施房产税的官方言论激励了投资者.恒生指数.HSI收涨1%,为11月7日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE收涨0.9%.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS以涨停作收,盘中大部分时间均封在涨停价位.虽然中间价微降,但国际欧元大涨令场内购汇需求受到抑制,结汇量虽不及此前沉重,相对仍然占据上风.交易员认为,趋近年底时购汇需求有望改善,令结售汇趋于均衡,不过人民币强势状况可能改变不多,短期在当前价位(6.23元附近)窄幅振荡可能性较大.[CNY/CN]

========================================================================================

印度股市:微升,本月升至平盘水平上方,因卢比走软提振Infosys等资讯科技类股,而SBI等银行股也在议会冬季会期的首日走高.指标BSE指数.BSESN涨0.31%,或56.96点,报18,517.34点,连续第二日收高.[.BO][ID:nL4N0921Z5]

印度汇市:印度卢比连续第三日走软,因炼油商持续买入美元,以及美国公众假期导致美元流入不多,令卢比受损.卢比/美元INR=D2收报55.21/22,周三收报55.11/12.[INR/][ID:nL4N0922CL]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,419.880点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.2%至754.13点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.09%至31.1530;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.26%,报40.1150.

========================================================================================

巴西股市:收涨,因中国制造业数据令人期望中国的经济放缓已经触底.该国是巴西最大的贸易伙伴.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.35%,报56,436.97点,美国市场假期导致成交量触及一个月低点.[ID:nL1E8MM2OF]

巴西汇市:雷亚尔跌至三年半低点,尽管中国制造业数据令人振奋,改善了地区商品出口前景.雷亚尔最初上涨,因巴西央行警告称年底可能在市场抛售美元,不过雷亚尔随后抹去所有涨幅,因受到美元流出的影响.雷亚尔/美元BRBYBRL=跌0.16%,报2.0977.[ID:nL1E8MM1BD]

========================================================================================

南非股市:酿酒商SABMiller等个股涨势推动大盘创下17年历史上的最高收盘水准.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨1%,报33,613.24点.综合指数.JALSH升0.92%,报37,975.54点.[.J][ID:nL5E8MMCEF]

南非汇市:兰特/美元ZAR=D3今年迄今已下挫11%,周三更跌至三年半低点,停损单被触发推动兰特/美元一路跌至9.01.兰特周四在央行维持利率不变后最初升至盘中高位8.9130,但截至1550GMT时小幅回落至8.94.[ZAR/][ID:nL5E8MMCYM](完)