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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 08:23 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月23日-11月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月23日(五)

波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)东非共同体(肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、布隆迪、卢旺达)会议(最后一天).

11月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

维也纳--国际原子能总署(IAEA)技术协助与合作委员会会议.

11月27日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行利率制定会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月28日).

11月28日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

11月29日(四)

暂无重要经济事件.

11月30日(五)

墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 王翔琼;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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