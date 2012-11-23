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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 08:39 BJT

〔欧盟财政〕法国总统奥朗德称周五不太可能达成预算协议

路透布鲁塞尔11月23日电---法国总统奥朗德表示,周五不太可能就欧盟未来七年近1万亿欧元的预算达成协议,不过他说,推迟达成协议并不是严重问题.

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