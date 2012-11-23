〔中国房地产〕房地产税试点扩容短期尚不会对个人征收--专家

路透上海11月23日电---中国采取何种方式将房产税试点推开,一直是市场关注的热点.中国全国工商联房地产商会会长聂梅生透露,目前还没有研究针对个人征收的房产税,当前有关部门主要是对商业地产的房产税征收和改革进行讨论,短期内还不会对个人住宅征收房产税.

中国证券报周五引述聂梅生指出,当前有关部门正在抓紧研究房产税的试点和扩容,不过目前主要是总结一下试点的情况,研究对企业持有的房产即商业地产、产业地产征收房产税,短期内还不会针对个人征收.

针对房地产业内关于明年初房价可能暴涨的预期,聂梅生认为,明年房价不会出现暴涨,主要依据是当前3亿平方米的存量面积巨大.目前房价已经控制在7%的增幅,不可能前功尽弃,未来房价增幅将维持在人均收入增幅之下.

她谈到,当前调控的目标是针对房价,但是目前来看并不乐观,国家提出到2020年要实现城乡居民人均收入比2010年翻一番,这要求未来八年内的年人均收入增长要在7%以上.但是从今年前十月全国房价表现看,同比增幅约为6.9%,已接近7%.未来调控政策如果不能持续保持,房价增幅很容易窜到更高的水平,如果房价过快上涨,就意味着人均收入没有实现这样的增幅.

她并指出,当前市场相对理性,房地产体制性改革及长效政策应适时启动.首先是对土地制度的改革,应该形成政府供地、市场供地的双轨制.要做到农村土地流转中的同地同权同价,并合理解决小产权房问题.

中国国家税务总局此前曾表示,由于对个人住房征税涉及面广,且需要一系列的配套制度,扩大试点方案以及细化的征收标准和办法尚未最终确定.[ID:nSB1755160]

房产税试点是本轮中国最严厉房地产调控的手段之一.目前上海和重庆两市已自去年1月底开始开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海征税只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.(完)