〔中国期货〕上期所拟明年推出原油期货以及指数、期权等产品--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月23日电---中国上海期货交易所总经理刘能元表示,展望2013年,上期所将通过提供原油、期权、指数等多种产品,在为市场参与者提供服务的同时,应对全球期货交易所日趋激烈的竞争.
中国证券报周五引述刘能元称,目前原油期货正在大力推进中,沥青、有色金属价格指数、期权等新品种开发研究也在有序进行.同时引导产业链相关企业利用期货市场管理风险,研究推动各类机构参与期货交易的方式与途径创新,适应国际变化的需要.
报导同日引述该所理事长杨迈军指出,要积极稳妥开展包括原油、指数、期权在内的产品创新,推动交易所产品由商品期货向综合性衍生品转型;积极推进对外开放,促进交易所由境内市场向全球市场转型.努力在未来五年,将上期所建成具有全球重要影响力的商品期货、期权及其他衍生品的交易所.
目前上海期交所上市品种以商品为主,具体包括铜、铝、锌、铅、黄金、白银、螺纹钢、线材、燃料油和天然橡胶等.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。