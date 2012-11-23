《中国债券市场每日交易备忘》--11月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国黄金集团20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和中信银行主承 广西北部湾港务集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 河南天冠集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 南方电网50亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农业银行及中金公司主承 福建交通运输集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 山东海力化工3亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国铝业( 601600.SS )( 2600.HK )15亿元六个月超短融011220006,票面利率4.19% 东南网架( 002135.SZ )30亿元一年期短融041259072,票面利率5.50% 厦门翔业4亿元三年期中票1282491,票面利率5.09% 广西建工3亿元三年期中票1282489,票面利率5.51% 现代投资( 000900.SZ )9亿元三年期中票1282488,票面利率5.09% 国栋建设( 600321.SS )4亿元三年期中票1282490,票面利率6.00% ============================================================================== 三、缴款: 启东国有资产投资控股公司15亿元10年期固息债1280402,票面利率7.30% 河南铁路投资公司28亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280405,票面利率6.38% 中国中治( 1618.HK )( 601618.SS )40亿元一年期短融 北京国有资本管理中心25亿元一年期短融 三亚凤凰机场5亿元一年期短融 正邦集团3亿元三年期中票 柳州市投资控股5亿元五年期中票 江苏国泰( 002091.SZ )3亿元三年期中票 铜陵有色金属集团20亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行150亿元一年期央行票据1101090到期兑付,参考收益率3.4875% 农业发展银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债090417付息,基本利差0.40% 北京住总集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080145付息,票面利率5.30% 国电大渡河水电开发公司5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1082205付息,票面利率4.84% 铁道部100亿元七年期固息债1180163付息,票面利率4.70% 铁道部200亿元10年期固息债1180164付息,票面利率4.99% 天津滨海新区建设投资集团25亿元五年期固息债1180167付息,票面利率5.60% 滨海新区建设投资集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1180168付息,票面利率6.10% 新光控股集团16亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180170付息,票面利率8.10% 天津东方财信投资集团18亿元七年期固息债1180171付息,票面利率7.99% 华晨汽车集团控股公司10亿元五年期中票1182342付息,票面利率6.84% 柳州市投资控股公司5亿元五年期中票1182343付息,票面利率6.74% 首钢总公司50亿五年期中期票据1182344付息,票面利率5.26% 中铁二局( 600528.SS )4亿元三年期中票1182345付息,票面利率6.65% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院副总理李克强周四称,当前改革进入了攻坚区和深水区,要坚决破除一切妨碍 科学发展的体制机制弊端,且现阶段推进改革在很大程度上要触动利益,在改革过程还要注重 公平.[ID:nST0578939] --中国温州市在设立金融改革试验区近八个月后,浙江省出台了相关改革的实施细则,根据 该细则,温州将开展个人境外直接投资试点,探索以人民币开展个人境外直接投资.[ID:nSB2112809] --中国采取何种方式将房产税试点推开,一直是市场关注的热点.中国全国工商联房地产商 会会长聂梅生透露,目前还没有研究针对个人征收的房产税,当前有关部门主要是对商业地产 的房产税征收和改革进行讨论,短期内还不会对个人住宅征收房产税.[ID:nSB2112841] 国家统计局11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 徐永/康熙泽; 审校 边竞