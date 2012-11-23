伊朗总统称以色列的袭击企图是“幼稚的”

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡11月22日电---伊朗总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)周四称，以色列袭击伊朗的企图是“幼稚的”，伊朗能够保护自己。
“他们想打击伊朗。他们正在等待机会。他们知道伊朗不会攻击任何国家，他们也知道伊朗懂得如何自卫。”阿玛迪内贾在伊斯兰堡的记者会上表示。
“我们不接受以色列的霸权。他们想要袭击伊朗，不过这种企图很幼稚。”阿玛迪内贾在参加完一个发展中国家峰会后说道。
美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国周三同意，寻求尽快与伊朗恢复谈判，表明当前解决伊核争端和避免战争威胁的紧迫性上升。
与此同时，伊朗扩大地下核能力的迹象更加明显，地下防御工事几乎不会受到空袭影响。
分析师警告称，谈判解决的窗口正在缩小，因为以色列对伊朗的核活动越发警觉。以色列是中东唯一拥有核武器的国家，曾威胁对伊朗核设施发动空袭。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。