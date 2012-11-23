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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 08:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初持平,有关韩国当局干预汇市的担忧加剧

路透首尔11月23日电---韩元兑美元周五盘初持稳,上日韩国当局抛售价值10亿美元的韩元以遏制韩元上涨,市场人士仍担心该国政府将进一步干预汇市. 0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,085.9,较周四本地市场收盘价几无变动.

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