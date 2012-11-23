〔离岸人民币〕中国信达拟成为首家发行点心债资产管理公司--IFR

路透11月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国信达资产管理公司已委托中银香港、中银国际、建银国际、信达国际、中信证券国际、瑞信CSGN.VX、摩根士丹利(MS.N)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、瑞银UBSN.VX(UBS.N)和永龙银行负责安排其离岸人民币债券。

该公司将于11月23日起举办一系列的固定收益投资者见面会。这将是中国资产管理公司首次发行点心债。

10月底，信达发行了首只100亿元人民币（15.9亿美元）境内公募金融债，包括50亿元人民币4.35%3年期及50亿元人民币4.65%5年期。债券和发行人主体信用评级同获中诚信评为国内AAA级。 (完)

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