〔离岸人民币〕中国信达拟成为首家发行点心债资产管理公司--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国信达资产管理公司已委托中银香港、中银国际、建银国际、信达国际、中信证券国际、瑞信CSGN.VX、摩根士丹利(MS.N)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、瑞银UBSN.VX(UBS.N)和永龙银行负责安排其离岸人民币债券。
该公司将于11月23日起举办一系列的固定收益投资者见面会。这将是中国资产管理公司首次发行点心债。
10月底，信达发行了首只100亿元人民币（15.9亿美元）境内公募金融债，包括50亿元人民币4.35%3年期及50亿元人民币4.65%5年期。债券和发行人主体信用评级同获中诚信评为国内AAA级。 (完)
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--整理 林高丽; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。