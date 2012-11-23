〔汽车产业〕中国消费者理性购车或是日本汽车品牌福音

(本文由路透中文网编译提供)

路透广州/北京11月22日电---中国的汽车消费群体正逐渐壮大，眼光更为独到且更希望物有所值，这或将有助于日本汽车厂商在华复苏。日系车销量因中日钓鱼岛纷争引发的抗议而受挫。

尽管日产汽车(7201.T)、本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)和马自达(7261.T) 因9月的反日抗议而蒙受巨大损失，但行业专家表示，现在是进一步深入中国市场，而非渐行渐远、舔舐伤口的时候。

美国咨询公司麦肯锡驻香港研究员Paul Gao表示，中日关系的紧张在中共十八大前凸显出来，日本汽车厂商遭受的损失应只是“暂时现象”。

“从中长期来看，日本汽车在华市场份额将复苏，因为对于消费者来说，特别是那些花自己的钱买车的人……一款车是哪个国家的并不是一个重要考虑因素，不管是日本的、韩国的还是其他哪个国家的。他们最终考虑的是汽车的性能、样式、省油和安全性。”

他还补充说道，日系车将重心从中国移开的做法是错误的。

Paul Gao表示，随着越来越多的消费者考虑更新换代，日本厂商现在应加倍努力，重新从大众汽车(VOWG_p.DE)、通用汽车(GM.N)和现代汽车(005380.KS)手中夺回在华份额。

“对于他们的第一辆车，很多中国消费者没有经验，更倾向于购买外观漂亮的汽车，容易被广告和营销活动打动。现在，他们追求更为理性的因素--质量、安全性和耐用性，而这些是丰田等日本汽车品牌所擅长的领域。”

上个月，多家日系品牌的在华需求几乎减半，日本汽车当月在华市场份额从8月底的19%降至17%。（完）