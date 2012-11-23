〔雷亚尔汇率〕巴西或在年底干预汇市提供流动性--央行总裁

路透巴西利亚11月22日电---巴西央行总裁Alexandre Tombini周四称,决策者已做好准备,在年底向汇市提供流动性,通常年底时巴西市场美元较缺乏.

他还表示,央行不对雷亚尔设置交易区间,但承诺将保护其不受投机影响.

"若有必要,我们将在年底干预,暂时提供流动性,"Tombini在国会听证会上称,解释称通常这个时候美元需求增长,而供给下降.

"这个趋势倾向于在新的一年开始时扭转,"他称.

在他讲话后,雷亚尔兑美元BRL=BRBY上涨0.2%至2.090.周三收报2.0944,为三年半低位,接近7月初以来的窄幅交易区间2.0-2.1上端.

Tombini还表示,通胀可控,不过货币政策当局将继续警惕物价上涨.(完)