〔雷亚尔汇率〕巴西或在年底干预汇市提供流动性--央行总裁

美国个股：卡特彼勒遭联邦执法机构搜查，盘初回落1.3%
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
路透巴西利亚11月22日电---巴西央行总裁Alexandre Tombini周四称,决策者已做好准备,在年底向汇市提供流动性,通常年底时巴西市场美元较缺乏.
他还表示,央行不对雷亚尔设置交易区间,但承诺将保护其不受投机影响.
"若有必要,我们将在年底干预,暂时提供流动性,"Tombini在国会听证会上称,解释称通常这个时候美元需求增长,而供给下降.
"这个趋势倾向于在新的一年开始时扭转,"他称.
在他讲话后,雷亚尔兑美元BRL=BRBY上涨0.2%至2.090.周三收报2.0944,为三年半低位,接近7月初以来的窄幅交易区间2.0-2.1上端.
Tombini还表示,通胀可控,不过货币政策当局将继续警惕物价上涨.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
德银在美国上市股票盘初下挫1.2%，报19.96美元。该行在欧洲上市的股票重挫2.4%，报18.92欧元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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