《中国报摘》--其他报纸重要消息11月23日

**上海证券报**

--中国社科院发布的中国经济形势分析与预测报告认为,2012年经济增速将比上年有明显回落,预计全年GDP(国内生产总值)增7.7%左右.

--"酒鬼酒(000799.SZ)塑化剂"风波继续发酵.九家基金公司今发布估值调整公告,其中六家对酒鬼酒给出了两个跌停的估值.事实上,自酒鬼酒事件发端以来,陆续有14家公司发布估值调整公告,其中10家给出了两个跌停板估值,而调整最大者给出了三个跌停板估值.

--中国有色金属工业协会相关人士表示,截至目前,中国电解铝年产能已超过2,500万吨,预计年底新疆将形成220万吨/年产能,电解铝产能已经严重过剩.

--中石油销售公司近日下发小站承包经营指导意见,首次明确年销量3,000吨以下的小站发展路径,这意味着中石油近万座加油站将要试水承包经营.

**第一财经日报**

--通用汽车(GM.N)和上汽集团(600104.SS)的合资公司--上海通用汽车总经理叶永明预计,明年上海通用销量目标为145万辆,今年估计完成138万辆.

**证券时报**

--德国大众汽车(VOWG.DE)中国总裁海兹曼表示,计划至2016年,为中国的合资公司投入140亿欧元,使产能达到400万辆,并为全资子公司投入10亿欧元.

**21世纪经济报 道**

--银监会近期已下发金融资产管理公司股权投资管理办法征求意见稿,要求资产公司的资本充足率为12.5%,对于不同种类的股权投资给予不同的风险权重标准,其中对未并表亦未上市的股权投资项目,风险权重为400%.

**金融时报**

--国家外汇管理局日前发布通知,大幅简化管理流程,便利外商投资合伙企业投资;简化和规范外汇登记和外汇账户管理等.

--商务部有关负责人表示,尽管1-10月中国外贸增长6.3%,出口增长7.8%,但进入11月后,进出口相关数据又出现了明显负增长,说明中国外贸筑底企稳的基础仍不牢固,今年全年中国外贸增幅可能低于国内生产总值增幅.商务部预计今年中国对外贸易增幅在6%左右.

--工银金融租赁与韩国韩亚航空公司签署了三架A321飞机的经营租赁协议,预计将于2013年2月起交付韩亚航空公司运营.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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