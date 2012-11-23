〔中国热股〕酒鬼酒复牌后以跌停开盘,部分基金估计下周还会跌停

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月23日电---最近陷入"塑化剂"风波的中国白酒生产企业酒鬼酒(000799.SZ)周五复牌,开盘即封住跌停.一些基金公司认为该股复牌后至少两个跌停.
酒鬼酒开盘报42.82元人民币,大跌4.76元,成交仅8,300股,但跌停板上还有802万股的抛盘.
据上海证券报周五报导,九家国内基金公司今日发布估值调整公告,其中六家对酒鬼酒给出两个跌停的估值.其实,自酒鬼酒事件发端以来,陆续有14家基金发布估值调整公告,其中10家给出了两个跌停估值,而调整最大者给出了三个跌停板估值.
在国内媒体报导酒鬼酒被测出塑化剂指标严重超标后,该公司申请自周一起连续停牌.之后国家质检局披露,当地质检部门再次检测后,发现酒鬼酒的塑化剂指标与媒体披露数据几乎吻合.这场风波已波及至整个行业,近期白酒股连续大跌.
酒鬼酒周四稍晚公告称,已排除人为添加塑化剂的可能,认为有可能在转送和包装过程中发生的迁移.公司并认为,其产品符合国家相关标准的要求.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。