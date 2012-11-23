〔离岸人民币〕德国大众汽车发行10亿元五年期点心债,利率3.75%--IFR

路透11月23日电---据汤森路透旗下IFR报导， 德国大众汽车(VOWG_p.DE)重返点心债市场，推出五年期新债，利率3.75%，规模10亿元人民币（1.59亿美元）。

建银国际、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)和德国商业银行担任联席簿记管理人及牵头行。

该债券将由大众汽车的融资分支Volkswagen International Finance发行，由大众汽车提供担保，评级为A3／A-（穆迪／标普）。

大众汽车首发点心债是在2011年5月，融资15亿元人民币，五年期，利率2.15%。(完)

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