〔离岸人民币〕德国大众汽车发行10亿元五年期点心债,利率3.75%--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月23日电---据汤森路透旗下IFR报导， 德国大众汽车(VOWG_p.DE)重返点心债市场，推出五年期新债，利率3.75%，规模10亿元人民币（1.59亿美元）。
建银国际、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)和德国商业银行担任联席簿记管理人及牵头行。
该债券将由大众汽车的融资分支Volkswagen International Finance发行，由大众汽车提供担保，评级为A3／A-（穆迪／标普）。
大众汽车首发点心债是在2011年5月，融资15亿元人民币，五年期，利率2.15%。(完)
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--整理 林高丽; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。