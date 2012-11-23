俄批评在土耳其部署导弹,北约反驳

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路透莫斯科/苏黎世11月22日电---北约秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)周四驳斥了俄罗斯对北约可能在土叙边境土方地域部署爱国者导弹的批评。

俄罗斯稍早时候表示，反对北约在土耳其部署上述地对空导弹。土耳其政府此前向北约提出该要求，因担心叙利亚内战殃及土耳其。

“这不利于维护该地区稳定，”俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）表示。

拉斯穆森称，部署爱国者导弹将“用于震慑设想进行攻击的潜在敌人”，有助于“维护我们南部边境地带的稳定”。他表示，这项行动将“纯粹用于防御”。

北约各国大使周三开会讨论土耳其的请求，此前几周土耳其与其北约盟国一直在讨论加强与叙利亚接壤的边境地带的安全问题。

根据北约一位外交官的说法，与会大使没有作出决定，但是能够提供爱国者导弹的美国、德国和荷兰三国均表示，他们对土耳其方面提出的要求持积极看法。这名外交官表示，在下周前，不大可能作出部署导弹的最终决定。（完）