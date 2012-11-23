俄批评在土耳其部署导弹,北约反驳

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/苏黎世11月22日电---北约秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)周四驳斥了俄罗斯对北约可能在土叙边境土方地域部署爱国者导弹的批评。
俄罗斯稍早时候表示，反对北约在土耳其部署上述地对空导弹。土耳其政府此前向北约提出该要求，因担心叙利亚内战殃及土耳其。
“这不利于维护该地区稳定，”俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）表示。
拉斯穆森称，部署爱国者导弹将“用于震慑设想进行攻击的潜在敌人”，有助于“维护我们南部边境地带的稳定”。他表示，这项行动将“纯粹用于防御”。
北约各国大使周三开会讨论土耳其的请求，此前几周土耳其与其北约盟国一直在讨论加强与叙利亚接壤的边境地带的安全问题。
根据北约一位外交官的说法，与会大使没有作出决定，但是能够提供爱国者导弹的美国、德国和荷兰三国均表示，他们对土耳其方面提出的要求持积极看法。这名外交官表示，在下周前，不大可能作出部署导弹的最终决定。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。