〔中国个股〕云天化增发拟购资产规模降逾一成至138亿元,并取消配套融资

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月23日电---中国云南云天化股份有限公司(600096.SS)周五发布修改后的资产重组方案,将计划主要以定向增发方式收购资产的规模,从原来的160亿元人民币,降逾一成至约138亿元,同时并取消了原约50亿元的配套融资方案.
与此前公布方案相比,是次拟注入资产减少了云天化集团所持有的中轻依兰(集团)100%股权和云南天创科技100%股权;以及中化化肥(0297.HK)持有的三环中化40%股权,中化化肥因此不再参与本次资产重组.
此外,在修改后的方案中,云天化认购云南天达化工实业公司70.33%股权的方式,则由支付现金,变更为非公开发行A股股票.公司表示,不再募集配套资金,对交易方案不构成重大调整,亦不会影响本次资产重组.交易完成后,公司收入和利润规模均将有较大幅度的增加.
最新重组方案显示,云天化将向云天化集团、云投集团、江磷集团、工投集团、云铜集团等发行股份购买相关资产,标的资产的交易价格约为137.88亿元.
具体资产为云天化国际100%股份、磷化集团100%股权、天安化工40%股权、三环中化60%股权、联合商务86.8%股权、天达化工70.33%股权以及云天化集团直属资产,并向中国信达以发行股份和支付4,000万元现金,购买其持有的天达化工29.67%的股权.
经调整后定向增发价格为14.10元/股,发行数量9.75亿股.
云天化6月公布的方案表示,拟通过定向增发股份,向大股东云天化集团等收购逾160亿元资产,包括磷矿,磷肥和磷化工等,基本实现集团整体上市;同时配套融资约50亿元现金,主要用于补充流动资金.[ID:nSB1590548]
云天化因重大资产重组事项自本周一(19日)起停牌,上周五收报11.97元.近三个月累计涨幅约0.76%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。