〔中国个股〕云天化增发拟购资产规模降逾一成至138亿元,并取消配套融资

路透上海11月23日电---中国云南云天化股份有限公司(600096.SS)周五发布修改后的资产重组方案,将计划主要以定向增发方式收购资产的规模,从原来的160亿元人民币,降逾一成至约138亿元,同时并取消了原约50亿元的配套融资方案.

与此前公布方案相比,是次拟注入资产减少了云天化集团所持有的中轻依兰(集团)100%股权和云南天创科技100%股权;以及中化化肥(0297.HK)持有的三环中化40%股权,中化化肥因此不再参与本次资产重组.

此外,在修改后的方案中,云天化认购云南天达化工实业公司70.33%股权的方式,则由支付现金,变更为非公开发行A股股票.公司表示,不再募集配套资金,对交易方案不构成重大调整,亦不会影响本次资产重组.交易完成后,公司收入和利润规模均将有较大幅度的增加.

最新重组方案显示,云天化将向云天化集团、云投集团、江磷集团、工投集团、云铜集团等发行股份购买相关资产,标的资产的交易价格约为137.88亿元.

具体资产为云天化国际100%股份、磷化集团100%股权、天安化工40%股权、三环中化60%股权、联合商务86.8%股权、天达化工70.33%股权以及云天化集团直属资产,并向中国信达以发行股份和支付4,000万元现金,购买其持有的天达化工29.67%的股权.

经调整后定向增发价格为14.10元/股,发行数量9.75亿股.

云天化6月公布的方案表示,拟通过定向增发股份,向大股东云天化集团等收购逾160亿元资产,包括磷矿,磷肥和磷化工等,基本实现集团整体上市;同时配套融资约50亿元现金,主要用于补充流动资金.[ID:nSB1590548]

云天化因重大资产重组事项自本周一(19日)起停牌,上周五收报11.97元.近三个月累计涨幅约0.76%.(完)