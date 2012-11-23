〔中国贸易〕商务部预计今年全年外贸增幅约为6%,低于GDP增速--新华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月23日电---新华社周四稍晚援引商务部负责人表示,中国今年全年对外贸易增幅在6%左右,将低于国内生产总值(GDP)增幅,这种情况多年未见.
商务部有关负责人在一次论坛上表示,尽管1-10月中国外贸增长6.3%,出口增长7.8%,但进入11月份后,进出口相关数据又出现了明显负增长.
"说明中国外贸筑底企稳的基础仍不牢固,今年全年中国外贸增幅可能低于国内生产总值增幅."他称.
今年前三季度,中国GDP同比增长7.7%,全年增长目标是7.5%.
中国外贸在9,10月有所回暖,10月出口同比增长11.6%,重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.[ID:nSB2094911]
商务部发言人沈丹阳此前称,中国最大的贸易伙伴第一是美国,第二是欧盟,第三是东盟,第四是日本,其中对欧盟出口增长是负的,对日本的出口增长也降低,完成全年10%左右的外贸增长目标很困难.
另据商务部预测,今年中国外贸占国际市场的份额有可能在去年10.4%的基础上继续增长.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。