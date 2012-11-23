〔中国贸易〕商务部预计今年全年外贸增幅约为6%,低于GDP增速--新华

路透北京11月23日电---新华社周四稍晚援引商务部负责人表示,中国今年全年对外贸易增幅在6%左右,将低于国内生产总值(GDP)增幅,这种情况多年未见.

商务部有关负责人在一次论坛上表示,尽管1-10月中国外贸增长6.3%,出口增长7.8%,但进入11月份后,进出口相关数据又出现了明显负增长.

"说明中国外贸筑底企稳的基础仍不牢固,今年全年中国外贸增幅可能低于国内生产总值增幅."他称.

今年前三季度,中国GDP同比增长7.7%,全年增长目标是7.5%.

中国外贸在9,10月有所回暖,10月出口同比增长11.6%,重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.[ID:nSB2094911]

商务部发言人沈丹阳此前称,中国最大的贸易伙伴第一是美国,第二是欧盟,第三是东盟,第四是日本,其中对欧盟出口增长是负的,对日本的出口增长也降低,完成全年10%左右的外贸增长目标很困难.

另据商务部预测,今年中国外贸占国际市场的份额有可能在去年10.4%的基础上继续增长.(完)