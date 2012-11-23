〔广州车展〕德国大众计划四年内在中国投入140亿欧元--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月23日电---证券时报周五报导称,德国大众汽车集团(VOWG_p.DE)中国总裁海兹曼昨日在广州车展上表示,计划至2016年,为中国的合资公司投入140亿欧元,使其产能在2018年达到400万辆,并为全资子公司投入10亿欧元.
2012年,大众汽车集团在中国继续保持了高速的增长.1-10月份,大众汽车集团在中国共交付汽车226万辆,比2011年的189万辆增长19.6%.其中,大众汽车品牌共交付汽车171万辆.
报导称,在本届广州车展上,大众汽车品牌以31款明星车型的强大阵容震撼亮相,首发车型包括全新一代甲壳虫、全新一代桑塔纳和全新宝来,奥迪Q3和斯柯达昊锐绿动版等.
目前德国大众分别与上汽集团(600104.SS)和一汽集团分别成立一家整车合资公司,这两家合资公司均已是国内汽车市场的领跑者之一.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。