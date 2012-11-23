〔国际油市〕美国原油期货下滑,因加沙地带停火缓解供应中断担忧

路透新加坡11月23日电---美国原油期货周五下跌,此前以色列-加沙停火帮助缓解了石油供应中断的担忧,并且欧洲制造业数据疲弱,令投资者将关注点转向脆弱的全球经济.

0114GMT,美国1月原油期货合约CLc1下降0.52美元至每桶86.86美元,周四美国市场因感恩节假期而休市,因此该期约周四无结算价.

布兰特原油期货LCOc1跌0.25美元,报110.30美元.