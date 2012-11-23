以色列撤回原计划进攻加沙的部队

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透以色列11月22日电---以色列周四开始撤回原本准备用来进攻加沙地带哈马斯的部队，巴以双方都宣称赢得了长达八天的战斗。
坦克和装甲推土机被放到运输工具上离开驻扎地点，他们驻扎地点和2009年1月进攻加沙前的驻扎地相同。
2009年的巴以冲突导致超过1,400人丧生，其中以色列人13名。今年的巴以冲突导致约160名巴勒斯坦人死亡，六名以色列人丧生。
“我们宣布获得胜利，”哈马斯军事分支卡萨姆旅（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）发言人Abu Ubaida表示，以色列的“安全幻觉”暴露无遗。
以色列称，截至10月底，伊斯兰武装分子从加沙发射了超过700枚火箭弹，这是以色列使用F16战斗机精确打击并击毙哈马斯军事领导人的原因，此举引发此次巴以冲突。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。