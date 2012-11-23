以色列撤回原计划进攻加沙的部队

(本文由路透中文网编译提供)

路透以色列11月22日电---以色列周四开始撤回原本准备用来进攻加沙地带哈马斯的部队，巴以双方都宣称赢得了长达八天的战斗。

坦克和装甲推土机被放到运输工具上离开驻扎地点，他们驻扎地点和2009年1月进攻加沙前的驻扎地相同。

2009年的巴以冲突导致超过1,400人丧生，其中以色列人13名。今年的巴以冲突导致约160名巴勒斯坦人死亡，六名以色列人丧生。

“我们宣布获得胜利，”哈马斯军事分支卡萨姆旅（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）发言人Abu Ubaida表示，以色列的“安全幻觉”暴露无遗。

以色列称，截至10月底，伊斯兰武装分子从加沙发射了超过700枚火箭弹，这是以色列使用F16战斗机精确打击并击毙哈马斯军事领导人的原因，此举引发此次巴以冲突。（完）