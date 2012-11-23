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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 10:15 BJT

〔金属期市〕伦铜企稳,合约本周有望连续第二周收扬

路透新加坡11月23日电---伦铜周五持稳,有望连续第二周收高,因此前公布的数据引燃中美经济终于出现好转的希望.但美国感恩节假期令成交清淡.

0122GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3几无变动,报每吨7,708美元.合约上日小幅收涨.

该合约价格本周有望收升1.4%,但因全球经济成长不振,仍较9月所及高位8,422美元低逾8%.

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