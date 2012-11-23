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市场报道 | 2012年 11月 23日 星期五 10:20 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆跌破昨日低点,下看82.00/10

0206 GMT

* 轻微的获利了结拉低美元兑日圆至82.25,比昨日低点下滑一个点子

* 这结束了连续七天的日低上移局面,表明动能减退

* 有传言称,美国基金买盘在82.00/10之间驻扎.(完)

--编译 隋芬;审校 孙茉莉

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