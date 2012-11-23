《独家新闻》瑞典阿特拉斯-科普柯接近收购山东凿岩钎具厂75%的股权

路透香港/斯德哥尔摩11月22日电---在中国的消息人士告诉路透,瑞典空气压缩机和矿业设备制造商阿特拉斯-科普柯(Atlas Copco)(ATCOa.ST)接近达成交易,将从山东三山集团有限公司手中收购山东凿岩钎具厂有限公司75%的股权.

消息人士并未透露购买价格.一位消息人士称,该交易包括收购一家钢铁厂的股权.

"协议预计很快最终敲定,"三山集团一位拒绝置名的人士周四表示.

阿特拉斯-科普柯发言人拒绝就此发表评论.

三山集团的工作人员称,该集团是一家私营企业,年收入约为4-5亿元人民币(6,500-8,000万美元),山东凿岩钎具厂是集团的重要组成部分.

其他数位知悉此事的消息人士也证实,三山集团和阿特拉斯-科普柯正在进行谈判.其中一位消息人士指出,两家公司已经有数年的业务合作关系.(完)