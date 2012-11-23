《全球市场》亚股有望创下两个月来最佳单周表现,因经济增长前景改善

美国个股：卡特彼勒遭联邦执法机构搜查，盘初回落1.3%
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
* MSCI明晟除日本外亚洲股指涨0.4%,本周有望收高2.3%
* 欧元兑美元持稳在1.2884美元附近,本周迄今累计上扬1.1%,且接近三周高位
* 布兰特原油期货下滑,但守在110美元之上,本周迄今累计上扬1.2%
* 日本逢假期休市,美国市场因感恩节假期缩短交易时间
路透新加坡11月23日电---亚洲股市周五缓慢上扬,本周有望收高逾2%,为两个月来最佳单周表现,此前中国和美国的制造业调查报告点燃人们对全球经济增长前景终于改善的憧憬.
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
德银在美国上市股票盘初下挫1.2%，报19.96美元。该行在欧洲上市的股票重挫2.4%，报18.92欧元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透3月3日 - 全球最大广告集团WPP称，在实现2016年净销售增长目标后，2017年开局进展相对缓慢，集团将保守地为未来一年制定计划。