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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 11:02 BJT

《全球市场》亚股有望创下两个月来最佳单周表现,因经济增长前景改善

* MSCI明晟除日本外亚洲股指涨0.4%,本周有望收高2.3%

* 欧元兑美元持稳在1.2884美元附近,本周迄今累计上扬1.1%,且接近三周高位

* 布兰特原油期货下滑,但守在110美元之上,本周迄今累计上扬1.2%

* 日本逢假期休市,美国市场因感恩节假期缩短交易时间

路透新加坡11月23日电---亚洲股市周五缓慢上扬,本周有望收高逾2%,为两个月来最佳单周表现,此前中国和美国的制造业调查报告点燃人们对全球经济增长前景终于改善的憧憬.

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