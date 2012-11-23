《热点透视》欧盟峰会料对出资还款问题糊弄过关,浪费宝贵反思机会

欧洲已公布经济指标--2017/3/3
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briançon; 编译 李春喜
路透伦敦11月22日电---极具戏剧张力的一幕幕即将登场.用力甩门、发表激昂慷慨声明、夸大其词的威胁、还有更多抢夺眼球的举动.未来三天,欧盟的预算峰会就像一场圣诞节期间的舞台剧,徐徐拉开大幕,每个人都将扮演自己该有的角色.
德国总理梅克尔将会为实行撙节措施进行宣讲,法国总统奥朗德为农业补贴予以辩护,而英国首相卡梅伦将会怒斥"欧盟的官僚作风",并坚定地扞卫欧盟对英国出资的还款.这次峰会很可能不会达成任何妥协,因为各国对欧盟未来七年的预算框架太缺乏共识,而且太多问题仍然存在争议.领导人可能会同意晚些时候再进行磋商.不过,这会使他们错失一次好机会,认真考虑在经济危机之际究竟该把钱花在什么地方,以及当前背景下团结一致的意义.
在峰会前的数周,外界似乎都在担心英国会投否决票.但否决之前也要先做出个协议,而目前还差得很远.英国坚持要求将实质支出冻结,这几乎肯定会得获得采纳,这样卡梅伦就可以功成而返,并很有信服力地宣传欧盟听取了自己的要求.但欧盟执委会提出2014-2020年削减1.025万亿(兆)欧元欧盟预算的建议,必须小心设定削减目标,否则将面临其他国家的否决.
然后就是欧盟对英国出资还款的问题.该政策大约在30年之前达成协议,当时英国还相对不那么富裕.此后,德国等国家也获得了类似的还款,但与英国每年获得的36亿欧元相比只是很小的一部分.目前英国是欧盟预算的第四大净出资国,排在德国、法国和意大利之后.法国和意大利未享有欧盟还款,从而使其向英国还款贡献的比例高于其他国家.
在欧盟当前的背景下,让意大利为英国出资是否合理?更基本的问题是,考虑到东欧的需求,如果每个国家都坚持要回一部分自己的出资,那么团结的意义又在哪里?在当前的激情之下,很不幸地,他们不会为此展开讨论.(完)
--译文审校 张明钧
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡3月3日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚至较新加坡 报价每桶升水0.15美元，为11月30日以来最强，因一些炼厂注重于生产更 清洁的燃料而导致供给收缩。 即将到来的北亚炼厂维护季也限制产出。 中石化将在2016-2020年间升级四座炼化基地，以生产更高质量的燃 料，从而减轻污染。 升级后，四座基地(上海、南京、镇海、茂名)的总炼化产能将达到每 日260万桶。 该公司还计划从3月20日起，关闭旗下茂名炼厂日产6万桶的原油蒸馏 装置逾40天，进行例行维护。 PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区 截至3月2日的一周，柴油库存下降2.9%至288万吨。 此前美国的馏分油库存也于上周下降，美国能源资料协会(EIA)数据 显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存下降92.5万桶。 德国，上个月新车销售出现10月来的首次下降，柴油车型受到打击最 大。 新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成
路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从10周低点小幅反弹 ，但目前每吨69.85美元的水平仍然比2月14日创下的13个月高位低出近40 %。 交易商称汽油和液化石油气(LPG)价格的下降损及石脑油。 在一些亚洲的石脑油裂解装置中，LPG可替代5-20%的石脑油。 “买家也预计有更多的船货从西方运来，”一位在新加坡的交易商称 。 交易商们最初曾预计亚洲会接获约100万吨的西方石脑油，但数量可 能会高于110万吨。 “人气糟糕。大家都在失去信心，但市场基本面还不坏，”另一位交 易商称。 汽油裂解价差从近五个月低点反弹，来到两日高位每桶7.63美元，但 市场转至正价差结构，因美国的库存高企。 尽管新加坡、美国和欧洲的汽油库存下降，就像最新的周度数据显示 的那样，但美国库存仍处在历史高位附近。 WoodMackenzie分析师预计，美国的汽油需求料在明年达到峰值。 新加坡现货市场有四笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(