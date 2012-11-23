〔路透调查〕2012/13年度中国大豆进口增速料创六年低点

欧洲已公布经济指标--2017/3/3
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 2012/13年度中国大豆进口增速放缓
* 进口料增3%至6,100万吨
* 需求放缓和压榨利润偏弱产生负面影响
* 美国大豆价格或受需求低迷的压制
记者 Naveen Thukral/牛淑萍; 编译 王洋
路透新加坡/北京11月22日电---一项路透调查显示,本市场年度中国大豆进口增速将创下六年来最慢,因需求低迷和大豆压榨利润偏弱,影响了中国的大豆进口.
中国是全球最大的大豆进口国,每年全球交易的大豆有60%都由中国购买.截至2013年9月的一年,中国或进口6,100万吨大豆,较上一年度仅增长3%,并且要比美国农业部预估的数量低3%.
中国大豆进口放缓,加之明年初南美大豆料丰产,因此美国大豆期货价格Sc1可能面临更大的压力.
自9月4日触及每蒲式耳17.94-3/4美元的纪录高位后,市场已下跌逾20%.
中粮期货资深研究员李建雷说:"对于需求我们非常悲观...我认为农历新年后畜牧业的需求将会下降."
芝加哥大豆期货上周跌至五个月低点,此前有消息称中国进口商取消了60万吨的美国大豆订单,因价格下跌令进口无利可图.
若浏览中国年度大豆进口量百分比变化,请点选(link.reuters.com/pas24t)
若浏览中国大豆进口调查,请点选(link.reuters.com/ras24t)
**进口增速料创下2006/07年度来最慢**
截至2012年9月的上一年度,中国大豆进口增速达到逾13%.据对15位分析师和贸易商调查得出的预测中值,今年的增速在3%左右,为2006/07年度来最慢.
今年夏季进口大豆价格上涨,造成大豆压榨行业亏损.目前中国大豆压榨企业正在苦苦应对产能过剩和国内豆油豆粕需求下滑的局面.
大豆压榨企业每压榨一吨大豆,就要亏损200-300元人民币.自10月以来这些企业便一直在亏损.
在2月初的农历新年之后,中国油籽压榨商将减少采购.近几个月来,他们已经订购了大量的高价大豆.
中国国家粮油信息中心一位匿名分析师说:"5-9月的进口将增加,但每个月都不会超过600万吨,因此全年进口量将大致持平于去年."
大豆市场的投资者预计,南美大豆产量将接近历史高位,考虑到中国需求放缓,这可能会拖累市场下滑.
美国农业部预测,作为全球第二大大豆出口国,巴西2013年度的大豆产量料为8,100万吨,较前一年度的6,650万吨增长22%.阿根廷大豆产量料为5,500万吨,比前一年度的4,100万吨增长34%.
不过仍有一些分析师预计进口将更快增长.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡农业策略师Victor Thianpiriya说:"我们的预测与美国农业部很一致",他预测中国今年的进口量是6,300万吨.
据美国农业部的数据,本市场年度迄今中国已进口1,640万吨美国大豆,已装运的为770万吨,尚有860万吨待运.
未来几周中国大豆进口可能加快,因中国暂时中止了国储大豆出售,转而集中精力收储国内大豆.(完)
--编译 王洋;审校 艾茂林
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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