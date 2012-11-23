〔中国债市动态〕现券未脱弱势,向好的经济数据令市场继续承压

路透上海11月22日电---中国银行间债市周五早盘利率债收益率续上行,中长端升幅更为明显.向好的经济数据再次印证国内经济回暖,且复苏正能量不断增强的预期逐步发酵,债市因此承压.

交易员并指出,近期信用债表现分化,高评级品种受经济数据向好影响,走势与利率债看齐,但中低评级品种却在整体弱势中露出丝丝暖意,在票息优势作用下吸引部分配置资金青睐.

"今天中长(收益率)小幅走升,还是受到昨天(PMI)数据的一个影响,"上海一券商交易员称.

该交易员并表示,四季度受季节性因素影响,预计经济数据有所反弹,但如果放眼到明年来看,寄望经济能够迅速回升,可能性有多大还需观察.

华东一银行交易员进一步指出,近期外资机构的波段性买盘逐渐退出,预期年内,利率债走势会在基本面和资金面的综合影响下,整体呈现箱体震荡的走势.

至于信用债,该交易员预期高低评级债券走势分化会持续一段时间.后期如果基本面向好,信用债收益率总体将呈上行态势,但中低评级信用债收益率的上行速度会慢于高评级品种.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

剩余期限约9.50年的固息国债120009券最新收益率CN120009=CFXM为3.5500%/3.5100%,上日末笔为3.5300%/3.5000%.剩余期限约0.9041年的固息国债120019券最新收益率CN120019=CFXM为2.8300%/2.8049%,上日末笔为2.8250%/2.8100%.(完)