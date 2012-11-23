〔中国汇市〕人民币早盘继续稳坐涨停,中间价与净结汇角力暂难终结

* 人民币早盘走升并长时间保持在涨幅上限

* 价位随中间价微幅走高

* 内外因素令净结汇持续支撑人民币强势

路透北京11月23日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘长时间保持于涨幅上限,价位则随中间价微幅走高.隔夜国际欧元大涨,且国内宏观经济先行指标回暖,令人民币汇率继续受净结汇强劲支撑.

北京一国有大行交易员称,自10月长假结束后结汇量就明显变大,购汇则受升值预期抑制,"购汇需求我估计如果汇率到6.2元时可能会刺激出来,要不是有中间价管着,汇率可能早就推到那儿去了."

他并表示,目前没有观察到客户心态出现明显转变,而央行心态应该就是保持汇率稳定.虽然目前宏观经济支持汇率走强,但微观上外贸企业还是受不了,如果汇率升到6.2元很多企业都会很难受.

北京时间12:09,人民币兑美元即期报6.2277元,上日收报6.2289元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2906元,上日中间价为6.2918元.

交易员并称,央行应该还在观察持续涨停的僵局,但银行经营情况应该不在其考察范围,主要考虑的应该是宏观调控的角度.

"大行有头寸上限,但永远达不到,几天的净结汇量不可能到上限.再说如果离上限近,银行可以调牌价,让客户自己减少结汇,这也是一个市场化的机制."上述北京交易员称.

东京汇市欧元兑美元EUR=周五一度触及1.2888美元高位,因希腊贷款协议重现达成希望.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3236/06,上日尾盘为6.3280.

北京时间12:10,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2248/87元,上一交易日尾盘报6.2290元.

针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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