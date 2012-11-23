〔钢铁产业〕为国内铁矿石企业减税无望降低中国的铁矿石进口

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海/新加坡11月23日电---中国针对铁矿石企业的减税提议或会拉动铁矿石价格下降,但不太可能造成中国对铁矿石进口减少,因为减税对改善国内厂商竞争力帮助不大.
行业官员和分析师表示,中国将铁矿石企业综合税负率从25%降至10-15%的计划,也许还会遭到强烈反对,因为地方政府可能因此损失一些收入.
中国是全球最大的铁矿石生产国,年产量超过10亿吨.但其铁矿石品质欠佳,意味着仍需高度依赖进口.
中国也是最大的铁矿石消费国.全球铁矿石海运量约三分之二是运往中国.中国今年的进口料超过去年所创6.86亿吨的纪录高位.
Freight Investor Service(FIS)的铁矿石经纪人Rory MacDonald表示,减税提议根本不会影响中国的铁矿石进口.
其他分析师表示赞同,称减税也不会改变中国的铁矿石生产成本位居全球前列的事实.
"鉴于中国处于全球成本曲线的顶部,通过减税来降低成本的做法可能只是意味着价格下降,但国内矿商的处境与减税之前并没有什么差别."麦格理大宗商品分析师Graeme Train表示.
Train称,若综合税负率降至10%,在成本曲线顶部的生产成本每吨将减少12美元.
中国矿商生产1吨铁矿石的支出介于90至130美元,而澳洲和巴西大型业者则支出30至50美元.中国矿商的利润空间受到能源、劳动力和环境成本的挤压.
"这仅仅是政府的回顾性批准,在企业经历一年半困境之后,前路稍微光明了一些.我认为他们不会把减税措施传达到定价中,他们将接受以加大获利空间,"FIS的MacDonald认为.
**更易受价格波动影响**
由于海外大型矿商增产,全球铁矿石价格未来三年料将下滑,与此同时中国钢铁产出增速放缓,这些也会抵消中国计划为铁矿石企业减税所带来的任何好处.
即便铁矿石价格不太可能重返去年触及的每吨200美元纪录高位,但低成本业者淡水河谷(VALE5.SA)、力拓<RIO.AX RIO.L>和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)仍将享受大幅利润空间,这意味着他们可以继续实施提振产量的计划,尽管长期策略有所拖延.
"我认为中国不会通过发展本国铁矿石行业来减少对海外供应的依赖.只有购买海外矿业资产并将原材料运回国内,才可能真正实现降低对海外供应的依赖,"FIS的MacDonald称.
由于利润更薄,中国矿商也比海外业者更容易受到价格波动的影响.当铁矿石价格.IO62-NI=SI跌至每吨不及87美元的三年低点时,一些企业已经被迫在近几个月关门大吉.目前价格已反弹至120美元附近.
不过,由于经济放缓导致的税收缩水已给地方政府带来难处,铁矿石减税措施能否推出仍有疑问.(完)
--编译 王翔琼/石冠兰;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。