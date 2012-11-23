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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 13:03 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元本周料收高,兑日圆接近八个月高点

路透悉尼/惠灵顿11月23日电---澳元和新西兰元兑美元本周料将收高,兑日圆则将守在接近八个月高点的位置,因市场预期日本将有新一轮货币宽松政策.

澳元/美元AUD=D4小涨至1.0394美元,周四本地尾盘报1.0381美元.日内交投清淡,因日本和美国市场适逢假日休市.

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