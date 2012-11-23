〔中国货币市场〕资金宽松依旧回购利率下行,七天领跌或因需求不振(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月23日电---中国银行间资金市场周五早盘隔夜及七天期回购加权利率CNREPO=CFXS下行,因资金面仍维持偏宽松状态,其中七天品种加权利率大跌约40个基点(bp)引人关注.

交易员指出,近期由于流动性较充裕,机构的资金需求更多集中在隔夜品种上,七天品种需求有所减少,利率波动也更为剧烈,如今日盘初出现2.25%的偏低成交,直接拉低了加权利率.

他们并认为,临近年底,财政存款投放将进入高峰期,这将进一步支撑资金面,短期内回购利率低位震荡的格局料将延续.

北京一银行交易员则表示,接近上午11:00时,七天回购的成交量还不到100亿元人民币,在成交偏淡的市况下,利率更容易受到单笔交易的影响.

华东一银行交易员则称,"最近我们七天(回购)做的不是太多,拿隔夜的比较多."

她并谈到,12月财政存款的投放量将会进一步增加,机构对资金面的预期普遍较为乐观,这也令月底前借较长期限资金的需求不多.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2617 2.3211 -5.94

七天CN7DRP=CFXS 2.8375 3.2325 -39.50

14天CN14DRP=CFXS 3.5209 3.5008 +2.01

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9850 4.4900 -150.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9250 2.8100 +11.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9200 2.8600 +6.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2813 2.3421 -6.08

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8400 3.2300 -39.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5100 3.6000 -9.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2525 2.3150 -6.25

七天SHICNYSWD= 2.8467 3.2183 -37.16

三个月SHICNY3MD= 3.8012 3.7979 +0.33

===============================================================(完)