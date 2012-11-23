〔中国货币市场〕资金宽松依旧回购利率下行,七天领跌或因需求不振(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海11月23日电---中国银行间资金市场周五早盘隔夜及七天期回购加权利率CNREPO=CFXS下行,因资金面仍维持偏宽松状态,其中七天品种加权利率大跌约40个基点(bp)引人关注.
交易员指出,近期由于流动性较充裕,机构的资金需求更多集中在隔夜品种上,七天品种需求有所减少,利率波动也更为剧烈,如今日盘初出现2.25%的偏低成交,直接拉低了加权利率.
他们并认为,临近年底,财政存款投放将进入高峰期,这将进一步支撑资金面,短期内回购利率低位震荡的格局料将延续.
北京一银行交易员则表示,接近上午11:00时,七天回购的成交量还不到100亿元人民币,在成交偏淡的市况下,利率更容易受到单笔交易的影响.
华东一银行交易员则称,"最近我们七天(回购)做的不是太多,拿隔夜的比较多."
她并谈到,12月财政存款的投放量将会进一步增加,机构对资金面的预期普遍较为乐观,这也令月底前借较长期限资金的需求不多.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2617 2.3211 -5.94
七天CN7DRP=CFXS 2.8375 3.2325 -39.50
14天CN14DRP=CFXS 3.5209 3.5008 +2.01
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9850 4.4900 -150.50
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9250 2.8100 +11.50
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9200 2.8600 +6.00
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2813 2.3421 -6.08
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8400 3.2300 -39.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5100 3.6000 -9.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2525 2.3150 -6.25
七天SHICNYSWD= 2.8467 3.2183 -37.16
三个月SHICNY3MD= 3.8012 3.7979 +0.33
===============================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽/张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。