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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 13:10 BJT

〔表格〕新加坡10月CPI较上年同期增长4.0%,增幅低于预估

路透新加坡11月23日电---新加坡统计局周五公布:

* 10月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长4.0%,路透调查预估为增长4.5%

* 10月核心CPI较上年同期增长2.2%,路透调查预估为增长2.3%

* 新加坡政府重申预计2012年整体通胀率略高于4.5%,2013年将降至3.5%-4.5%

* 新加坡政府称核心通胀率将大致持稳,今明两年平均通胀率分别为2.5%和2-3%

表格如下:

CPI 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

年率(%) 4.0 4.7 3.9 4.0 5.3 5.0 5.4

新加坡央行核心通胀率

年率(%) 2.2 2.4 2.2 2.4 2.7 2.7 2.7

月率(%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 -0.1 0.4 (完)

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--编译 戴素萍;审校 于春红

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